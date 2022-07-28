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Irak'ta İran destekli Şiiler, Sadr'a rağmen başbakan adayında ısrarcı

Irak'ta İran destekli Şiiler, Sadr'a rağmen başbakan adayında ısrarcı

Irak'ta Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr'ın siyasi rakibi Şii Koordinasyon Çerçevesi, Sadr'ın itirazlarına rağmen başbakan adayları Muhammed Şiya es-Sudani ile yola devam edeceklerini bildirdi.

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Irak'ta Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr'ın siyasi rakibi Şii Koordinasyon Çerçevesi, Sadr'ın itirazlarına rağmen başbakan adayları Muhammed Şiya es-Sudani ile yola devam edeceklerini bildirdi.

Koordinasyon Çerçevesi'nden yapılan açıklamada, yeni kabinenin kurulması için Sudani ile yola devam edileceği belirtilirken, Sudani de "başbakanlık yarışından çekildiği" iddialarını yalanladı.

İran destekli Şii siyasi çatı kuruluşu Koordinasyon Çerçevesi, 30 Temmuz Cumartesi günü Mecliste seçilecek cumhurbaşkanının hükümeti kurma görevini Sudani'ye vermesi için müzakerelerini sürdürüyor.

Irak'ta 2003 sonrası kurulan siyasi denkleme göre, cumhurbaşkanı Kürtlerden seçiliyor ancak Kürt partiler arasında henüz cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda bir konsensüs sağlanmış değil.

Sadr destekçileri dün Sudani'nin başbakan adaylığına itiraz ederek, hükümet binalarının bulunduğu Yeşil Bölge'yi basarak Meclis binasına girmişti.

Şii lider Sadr yanlılarının cumartesi günü Mecliste oturum düzenlenmesi halinde yine protestolar düzenleyeceği belirtiliyor.

AA / Haydar Karaalp - Güncel

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