Irak'ta İHA Saldırıları: Askeri Üslere Hasar Verildi

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Irak yönetimi, Taci ve İmam Ali Askeri üslerine düzenlenen insansız hava aracı saldırılarında radar sistemlerinin büyük hasar gördüğünü açıkladı. Irak güvenlik güçleri, tüm saldırı girişimlerini püskürttü.

Irak yönetimi, ülkedeki bir dizi askeri üs ve noktanın insansız hava aracı (İHA) ile hedef alındığını ve üslerdeki radar sistemlerinin hasar aldığını bildirdi.

Irak Silahlı Kuvvetler Komutanı ve Başbakan Muhammed Şiya es-Sudani'nin Sözcüsü Sabah en-Numan, konuyla ilgili yazılı açıklama yaptı.

"Saat 02.15 ile 03.45 arasında gerçekleştirilen saldırılar sonucunda, Bağdat'ın kuzeyindeki et-Taci Askeri Üssü ile Zikar vilayetindeki İmam Ali Üssü'nde bulunan radar sistemlerinde büyük hasar meydana geldi." bilgisini paylaşan Numan, Irak güvenlik güçlerinin, farklı bölgelerdeki dört noktaya yönelik diğer tüm saldırı girişimlerini başarıyla püskürttüğünü ve saldırı amacıyla gönderilen İHA'ları etkisiz hale getirerek düşürdüğünü kaydetti.

Bu saldırılarda can kaybının yaşanmadığını aktaran Numan, hedef alınan tüm noktaların Irak güvenlik güçlerine ait askeri bölgeler olduğunu, bu bölgelerin tamamının Irak güvenlik güçleri tarafından yönetildiğini ifade etti.

Bağdat Operasyonlar Komutanı Korgeneral Velid et-Temimi, konuyla ilgili ülkenin resmi haber ajans INA'ya yaptığı açıklamada, tanımlanamayan bir İHA'nın, Taci Askeri Üssü'ndeki bir noktayı hedef aldığını, saldırıda can kaybının yaşanmadığını ifade etmişti.

Kaynak: AA / Haydar Karaalp - Güncel
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