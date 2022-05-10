Irak'ta Hemorajik ateş virüsünden 12 kişi öldü - Haberler

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Irak'ta Hemorajik ateş virüsünden 12 kişi öldü

AA - Mahmut Geldi - Güncel
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Irak'ta Hemorajik ateş virüsünden 12 kişi öldü

Irak'ta "kanamalı" olarak bilinen ???????"Hemorajik ateş" virüsü sebebiyle ülke genelinde 12 kişi yaşamını yitirdi.

Irak'ta "kanamalı" olarak bilinen ???????"Hemorajik ateş" virüsü sebebiyle ülke genelinde 12 kişi yaşamını yitirdi.

Irak Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Seyf Bedir, başkent Bağdat'ta düzenlediği basın toplantısında, ülke genelinde Hemorajik ateş virüsünden 12 kişinin öldüğünü ve 55 vakanın da olduğunu belirtti.

Ülkenin güney kesiminde yer alan Zikar vilayetinde toplam 29 vakanın tespit edildiğini aktaran Bedir, vakaların çoğunun iyileştiğini sözlerine ekledi.

Hemorajik ateş, Irak'ın özellikle elverişsiz koşullarda hayvan yetiştirilen bölgelerinde görülüyor.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Bedir, ???????daha önce AA'ya yaptığı açıklamada, "Bu virüs 1970'lerden beri görülüyor. Irak'ta özellikle büyükbaş hayvan yetiştiricilerinin bulunduğu bölgelerde her yıl bu vakalar görülebiliyor. Ancak bu yılki vakalarda artış var." ifadelerini kullanmıştı.

AA / Mahmut Geldi - Güncel

Sağlık Bakanlığı, Togo Cumhuriyeti, Bağdat, Irak, Güncel, Haberler

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