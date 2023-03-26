Irak'ta hava muhalefetinden dolayı resmi kurumlar tatil edildi

Irak'ta, kötü hava koşullarından dolayı merkezi yönetime bağlı kentlerde resmi tatil ilan edildi.

Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, başkent Bağdat ve diğer kentlerde yoğun yağışlardan dolayı resmi kurumlarda tatil ilan etti.

Hizmet ve güvenlik alanında çalışan kurumlar ise tatil kararının dışında tutuldu.