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Irak'ta hava muhalefetinden dolayı resmi kurumlar tatil edildi

Güncel Haberler

Irak'ta hava muhalefetinden dolayı resmi kurumlar tatil edildi

Irak'ta, kötü hava koşullarından dolayı merkezi yönetime bağlı kentlerde resmi tatil ilan edildi.

Irak'ta, kötü hava koşullarından dolayı merkezi yönetime bağlı kentlerde resmi tatil ilan edildi.

Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, başkent Bağdat ve diğer kentlerde yoğun yağışlardan dolayı resmi kurumlarda tatil ilan etti.

Hizmet ve güvenlik alanında çalışan kurumlar ise tatil kararının dışında tutuldu.

Kaynak: AA / Güncel

Bağdat Irak Güncel Haberler

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