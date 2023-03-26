Irak'ta hava muhalefetinden dolayı resmi kurumlar tatil edildi
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Irak'ta, kötü hava koşullarından dolayı merkezi yönetime bağlı kentlerde resmi tatil ilan edildi.
Irak'ta, kötü hava koşullarından dolayı merkezi yönetime bağlı kentlerde resmi tatil ilan edildi.
Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, başkent Bağdat ve diğer kentlerde yoğun yağışlardan dolayı resmi kurumlarda tatil ilan etti.
Hizmet ve güvenlik alanında çalışan kurumlar ise tatil kararının dışında tutuldu.
Kaynak: AA / Güncel