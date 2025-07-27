Irak'ta Haşdi Şabi Güçlerinin Tarım Bakanlığına Baskını

Irak'ın başkenti Bağdat'ta Haşdi Şabi güçlerinin Tarım Bakanlığına bağlı bir daireyi basıp güvenlik güçleriyle çatıştığı, olayın ardından 14 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Irak Ortak Operasyonlar Komutanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Herhangi bir resmi emir ya da izin olmaksızın silahlı bir güç (Haşdi Şabi) Tarım Bakanlığına ait devlet binasına girerek orayı kontrol altına almaya çalıştı, güvenlik güçlerine ateş açtı." ifadeleri kullanıldı.

Güvenlik güçlerinin çatışmanın ardından olayla bağlantılı 14 şüpheliyi gözaltına aldığı, kimlik kontrolleri sonucu bu kişilerin Haşdi Şabi'ye bağlı 45 ve 46. tugaylarda görevli olduklarının tespit edildiği aktarıldı.

Çatışmada ölen ya da yaralanan olup olmadığına ilişkin bilgi verilmezken gözaltına alınanlar hakkında gerekli yasal işlemlerin başlatıldığı belirtildi.

Öte yandan Başkomutan ve Başbakan Muhammed Şiya es-Sudani de olayın detaylarının aydınlatılması için üst düzey bir soruşturma komisyonu kurulması talimatını verdi.