Irak'ta güvenlik güçlerini hedef alan saldırıda bir subay hayatını kaybetti
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Irak'ın Salahaddin vilayetinde güvenlik güçlerine yönelik intihar saldırısında bir subayın yaşamını yitirdiği bildirildi.
Irak'ın Salahaddin vilayetinde güvenlik güçlerine yönelik intihar saldırısında bir subayın yaşamını yitirdiği bildirildi.
Irak hükümetine bağlı Güvenlik Medya Ağı'ndan konuya dair yazılı açıklama yapıldı.
Açıklamaya göre Salahaddin'e bağlı Samarra kentinde bir polis karakoluna terör saldırısı düzenlendi.
İntihar saldırısı sırasında çıkan çatışmada bir subay hayatını kaybederken, 3 teröristin de öldürüldüğü aktarıldı.
Kaynak: AA / Haydar Karaalp - Güncel