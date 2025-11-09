Haberler

Irak'ta Güvenlik Güçleri Özel Oylamaya Başladı

Güncelleme:
Irak'ta 1 milyon 313 bin güvenlik görevlisi, parlamento seçimleri için özel oylama kapsamında oy kullanmaya başladı. Sandıklar sabah 07.00'de açıldı ve oy verme işlemi saat 17.00'de sona erecek.

Irak'ta, güvenlik birimlerinde görevli 1 milyon 313 bin kişi, parlamento seçimleri için "özel oylama" kapsamında, oy kullanmaya başladı.

Irak Yüksek Seçim Komiserliği Kerkük Dairesi Müdürü Ali Abbas, basına yapığı açıklamada, güvenlik güçlerinin oy kullanması için sandıkların yerel saatle sabah 07.00'da açıldığını belirtti.

Abbas, Kerkük'te ordu, polis güçleri ve Haşdi Şabi mensuplarının oy kullanımının saat 17.00'da tamamlanacağını aktardı.

Özel oylama çerçevesinde Irak genelinde 1 milyon 313 bin güvenlik görevlisi oyunu kullanacak.

Ülkede parlamento seçimleri için siviller ise 11 Kasım'da oy verecek.

Kaynak: AA / Ali Makram Ghareeb - Güncel
