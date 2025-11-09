Irak'ta Güvenlik Güçleri Özel Oylamaya Başladı
Irak'ta 1 milyon 313 bin güvenlik görevlisi, parlamento seçimleri için özel oylama kapsamında oy kullanmaya başladı. Sandıklar sabah 07.00'de açıldı ve oy verme işlemi saat 17.00'de sona erecek.
Irak Yüksek Seçim Komiserliği Kerkük Dairesi Müdürü Ali Abbas, basına yapığı açıklamada, güvenlik güçlerinin oy kullanması için sandıkların yerel saatle sabah 07.00'da açıldığını belirtti.
Abbas, Kerkük'te ordu, polis güçleri ve Haşdi Şabi mensuplarının oy kullanımının saat 17.00'da tamamlanacağını aktardı.
Ülkede parlamento seçimleri için siviller ise 11 Kasım'da oy verecek.
Kaynak: AA / Ali Makram Ghareeb - Güncel