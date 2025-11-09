Irak'ta Güvenlik Güçleri Özel Oylamaya Başladı

Irak'ta, güvenlik birimlerinde görevli 1 milyon 313 bin kişi, parlamento seçimleri için "özel oylama" kapsamında, oy kullanmaya başladı.

Irak Yüksek Seçim Komiserliği Kerkük Dairesi Müdürü Ali Abbas, basına yapığı açıklamada, güvenlik güçlerinin oy kullanması için sandıkların yerel saatle sabah 07.00'da açıldığını belirtti.

Abbas, Kerkük'te ordu, polis güçleri ve Haşdi Şabi mensuplarının oy kullanımının saat 17.00'da tamamlanacağını aktardı.

Özel oylama çerçevesinde Irak genelinde 1 milyon 313 bin güvenlik görevlisi oyunu kullanacak.

Ülkede parlamento seçimleri için siviller ise 11 Kasım'da oy verecek.