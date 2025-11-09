Irak'ta Güvenlik Birimleri için Özel Oylama Tamamlandı
Irak'ta genel seçimler öncesinde güvenlik birimlerinde çalışanlar için yapılan özel oylamada sandıklar kapandı. Sivil vatandaşlar ise oylarını 11 Kasım'da kullanacak.
Irak resmi haber ajansı İNA'ya göre, güvenlik biriminde çalışanların oy kullandığı özel oylamada sandıklar kapandı.
Kaynak: AA / Haydar Karaalp - Güncel