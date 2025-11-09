Irak'ta Güvenlik Birimleri İçin Özel Oylama Başladı
Irak'ta parlamento seçimleri için güvenlik birimlerinde görevli 1 milyon 313 kişi 'özel oylama' kapsamında oy kullanmaya başladı. Genel oylama ise 11 Kasım'da yapılacak.
Irak'ta güvenlik birimlerinde görevli olanlar, parlamento seçimi için oy kullanmaya başladı.
"Özel oylama" kapsamında güvenlik birimlerinde görevli 1 milyon 313 kişi sandık başına gidecek.
Oy kullanacakların arasında Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne (IKBY) bağlı güvenlik güçleri de yer alıyor.
Irak'ta parlamento seçimleri için genel oylama ise 11 Kasım'da yapılacak.
