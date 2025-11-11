Haberler

Irak'ta Genel Seçimlerde Katılım Oranı Yüzde 55'i Geçti

Güncelleme:
Irak Yüksek Seçim Komiserliği, ülke genelinde 21 milyon kayıtlı seçmenden 12 milyonunun oy kullandığını ve katılım oranının yüzde 55'i aştığını açıkladı. 329 sandalyeli Irak Meclisi için binlerce aday yarıştı.

Irak genel seçimleri

Irak Yüksek Seçim Kuruluna göre, ülke genelinde 21 milyon 404 bin 291 kayıtlı seçmen bulunuyor.

Erbil, Duhok ve Süleymaniye seçim bölgelerindeki kayıtlı seçmen sayısı ise 2 milyon 844 bin 51. Halepçe kenti de Süleymaniye seçimbölgesi içinde değerlendiriliyor.

Seçimlerde 329 sandalyeli Irak Meclis için 7 bin 744 aday yarıştı.

IKBY'nin Irak Meclisinde 15'i Erbil, 18'i Süleymaniye, 11'i Duhok ve 2'si kota olmak üzere 46 sandalyesi bulunuyor.

Erbil seçim bölgesinde, 9 parti ve 6 bireysel liste ile toplam 108 aday seçimlere katıldı.

Tek seçim bölgesi olan Süleymaniye ve Halepçe'de 9 parti ve 4 bireysel liste ile 136 aday, Duhok seçim bölgesinde ise 59 aday Irak Meclisine girmek için yarıştı.

Yüksek Seçim Komiserliği, seçim sonuçlarını sandıklar kapandıktan 24 saat sonra açıklayacağını duyurmuştu.

Kaynak: AA / Haydar Karaalp - Güncel
