Irak'ta Genel Seçimler İçin Özel Oylama Katılım Oranı Yüzde 82

Irak'ta genel seçimler öncesinde, güvenlik birimlerinde görev yapanlar için yapılan "özel oylama"ya katılım oranının yüzde 82 olduğu bildirildi.

Özel oylamada 1 milyon 100 binden fazla güvenlik unsurunun oy kullandığı açıklandı.

Irak'ta meclis seçimleri için genel oylama ise 11 Kasım'da yapılacak.