Irak'ta Genel Seçimler İçin Özel Oylama Katılım Oranı Yüzde 82

Güncelleme:
Irak'ta güvenlik birimlerinde görev yapanlar için yapılan özel oylamada katılım oranının yüzde 82 olduğu bildirildi. 1 milyon 100 binden fazla güvenlik personelinin oy kullandığı oylama, genel seçim öncesinde önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Irak'ta genel seçimler öncesinde, güvenlik birimlerinde görev yapanlar için yapılan "özel oylama"ya katılım oranının yüzde 82 olduğu bildirildi.

Irak resmi haber ajansı INA'ya göre, güvenlik biriminde çalışanların oy kullandığı özel oylamada katılım oranı yüzde 82 oldu.

Özel oylamada 1 milyon 100 binden fazla güvenlik unsurunun oy kullandığı açıklandı.

Irak'ta meclis seçimleri için genel oylama ise 11 Kasım'da yapılacak.

