Irak'ta feci trafik kazası: 11 ölü, 2 yaralı - Haberler

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Irak'ta feci trafik kazası: 11 ölü, 2 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Abdulkadir Hacıoğlu - Güncel
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- Irak'ta feci trafik kazası: 11 ölü, 2 yaralı Irak'ın başkenti Bağdat'ın güneyinde bulunan Babil kentinde meydana gelen trafik kazasında 11 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

- Irak'ta feci trafik kazası: 11 ölü, 2 yaralı

BAĞDAT - Irak'ın başkenti Bağdat'ın güneyinde bulunan Babil kentinde meydana gelen trafik kazasında 11 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Irak'ın başkenti Bağdat'ın güneyindeki Babil kentinde korkutan bir kaza yaşandı. Kazanın ardından Irak Trafik Polisi Genel Müdürlüğü Basın Ofisi tarafından yapılan yazılı açıklamada, Bağdat - Babil yolu üzerinde 2 aracın kafa kafaya çarpması sonucu 11 kişinin öldüğü ve 2 kişinin de yaralandığı bildirildi. Açıklamada kazanın nedeni aşırı hız ve dikkatsizlik olarak belirtildi. Hayatını kaybedenlerin hastanelere sevk edilmesinin ardından, birçok kişi yakınlarından haber alabilmek için hastanelere akın etti.

Irak'ta feci trafik kazası: 11 ölü, 2 yaralı

Irak'ta feci trafik kazası: 11 ölü, 2 yaralı

Irak'ta feci trafik kazası: 11 ölü, 2 yaralı

Irak'ta feci trafik kazası: 11 ölü, 2 yaralı

İhlas Haber Ajansı / Abdulkadir Hacıoğlu - Güncel

3. Sayfa, Güncel, Haberler

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