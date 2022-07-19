Irak'ta eski Başbakan Maliki'yle ilişkilendirilen ses kayıtlarına dair soruşturma başlatıldı

Irak yargısı, eski Başbakan Nuri el-Maliki'yle ilişkilendirilen ses kayıtları ile ilgili soruşturma kararı aldı.

Irak Yüksek Yargı Meclisi Basın Merkezi tarafından yayınlanan açıklamada, eski Başbakan Maliki'yle ilişkilendirilen ve Irak'taki Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr için "hırsız ve katil" ifadelerinin kullanıldığı sosyal medyada yayımlanan ses kayıtlarına ilişkin soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Açıklamada, Bağdat Karh Mahkemesine sunulan iddianameye göre sosyal medyada yayınlanan ses kayıtları hakkında gereken yasal işlemlerin başlatılmasının istendiği aktarıldı.

Yurt dışında yaşayan Iraklı aktivist Ali Fadıl, Twitter hesabından Nuri el-Maliki'yle ilişkilendirilen ve Sadr için "hırsız ve katil" ifadelerinin kullanıldığı ses kayıtları yayımlamıştı.

Maliki ise söz konusu kayıtların sahte olduğu yönünde açıklama yapmıştı.

Ali Fadıl, "Maliki ile diğerleri arasında bir saatlik bir görüşme" olduğunu belirttiği kaydın, nasıl elde edildiğini veya kaynağını açıklamamıştı.