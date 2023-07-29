Irak'ta Elektrik Kesintisi: Başkent Bağdat ve Güney Kentlerde Ulusal Elektrik Hizmeti Verilemiyor

Irak'ta başkent Bağdat ile yüksek sıcaklığın daha etkili olduğu güney kentlerde dünden bu yana ulusal elektrik hizmeti verilemiyor. Bombalı saldırı ve yangın nedeniyle ülkenin orta ve güney bölgelerinde saatlerdir elektrik kesintisi yaşanıyor. Hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte elektriğe olan ihtiyaç daha da yoğunlaşıyor. Yetkililer, sorunların giderilerek birkaç saat içerisinde ulusal elektrik hizmetinin sağlanacağını belirtti.