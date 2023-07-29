Irak'ta Elektrik Kesintisi: Başkent Bağdat ve Güney Kentlerde Ulusal Elektrik Hizmeti Verilemiyor
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Irak'ta başkent Bağdat ile yüksek sıcaklığın daha etkili olduğu güney kentlerde dünden bu yana ulusal elektrik hizmeti verilemiyor. Bombalı saldırı ve yangın nedeniyle ülkenin orta ve güney bölgelerinde saatlerdir elektrik kesintisi yaşanıyor. Hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte elektriğe olan ihtiyaç daha da yoğunlaşıyor. Yetkililer, sorunların giderilerek birkaç saat içerisinde ulusal elektrik hizmetinin sağlanacağını belirtti.
Irak'ta başkent Bağdat ile yüksek sıcaklığın daha etkili olduğu güney kentlerde dünden bu yana ulusal elektrik hizmeti verilemiyor.
Irak Elektrik Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Salahaddin-Hadise elektrik hattına düzenlenen bombalı saldırı ve Basra Bekir Santrali'nde çıkan yangın nedeniyle ülkenin orta ve güney bölgelerinde saatlerdir elektrik kesintisi yaşandığı belirtildi.
Artan hava sıcaklıklarıyla birlikte elektriğe duyulan ihtiyacın yoğunluğuna dikkati çekilen açıklamada, yaşanan aksaklıkların giderilerek birkaç saat içerisinde ulusal elektrik hizmeti verileceği ifade edildi.
Irak'ta özellikle yaz aylarında sıklaşan elektrik kesintilerine karşı halk, mahalle jeneratörlerinden ücret karşılığında belirli kapasitede elektrik hizmeti almaya çalışıyor.
Çoğu mahalle jeneratörü ise 24 saat boyunca elektrik hizmeti veremiyor.???????