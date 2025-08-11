Irak'ta Elektrik Kesintileri Hızla Yayılıyor

Irak'ın orta ve güney kesiminde aniden meydana gelen elektrik kesintileri, başta Bağdat olmak üzere birçok şehri etkiledi. Elektrik Bakanlığı'ndan henüz bir açıklama yapılmadı. Ülkede elektrik hizmeti günde ortalama 5 ila 8 saat sağlanabiliyor.

Irak'ın orta ve güney kesiminde elektrikler tamamen kesildi.

Başkent Bağdat başta olmak üzere ülkenin orta kesimindeki kentler ile güneydeki şehirlerde aniden elektrik kesintisi yaşandı.

Elektrik kesintilerine ilişkin Elektrik Bakanlığından ya da diğer ilgili kurumlardan henüz bir açıklama yapılmaması dikkati çekti.

Irak'ta ulusal elektrik hizmeti günlük ancak ortalama 5 ila 8 saat verilebiliyor.

Ülkede yıllardır çözüm bulunamayan elektrik kesintileri sorununa karşı çevre kirliliğine neden olan ücretli mahalle jeneratörleri devreye giriyor.

Kaynak: AA / Haydar Karaalp - Güncel
