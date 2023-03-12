Irak'ta düzenlenen güvenlik operasyonunda 22 DEAŞ unsuru öldürüldü

Irak'ta terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda, örgütün 22 üyesi etkisiz hale getirildi.

Irak resmi ajansı INA'ya göre, Irak Terörle Mücadele Birimi Başkanı Korgeneral Abdulvehhab es-Saidi, Ortak Operasyonlar Komutan Yardımcısı Kays el-Muhammedavi ile operasyona dair basın toplantısı düzenledi.

Toplantıda konuşan Saidi, Enbar'da düzenledikleri operasyonda, örgütün sözde Felluce sorumlusu olduğu iddia edilen kişinin de aralarında bulunduğu 22 DEAŞ mensubunun öldürüldüğünü söyledi.

Saidi, operasyonun devam ettiğini kaydetti.

Terör örgütü DEAŞ, 2014'te Irak'ın Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin tamamı ile Diyala ve Kerkük illerinin bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler yıllar içinde örgütten geri alınmıştı.

Eski Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, 9 Aralık 2017'de DEAŞ'a karşı zafer kazanıldığını duyurmuştu ancak ???????örgütün söz konusu vilayetlerin kırsal bölgelerinde saldırıları sürüyor.