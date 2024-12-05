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Irak'ta Dünya Türk Kahvesi Günü Etkinliği

Irak'ta Dünya Türk Kahvesi Günü Etkinliği
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Irak'ın Erbil kentinde, Türkiye'nin Başkonsolosluğu tarafından düzenlenen etkinlikte, Dünya Türk Kahvesi Günü kutlandı. Etkinliğe Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi ve IKBY'li yetkililer katıldı.

Irak'ın Erbil kentinde, Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğu tarafından 5 Aralık "Dünya Türk Kahvesi Günü" dolayısıyla etkinlik gerçekleştirildi.

Erbil'de bir kafede düzenlenen etkinliğine, Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Anıl Bora İnan, Türkiye'nin Erbil Başkonsolosu Erman Topçu, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Dış İlişkiler Dairesi Sorumlusu Sefin Dizayi, IKBY Etnik ve Dini Oluşumlardan Sorumlu Bakanı ve Irak Türkmen Cephesi Yürütme Kurulu Üyesi Aydın Maruf, IKBY'li yetkililer ve Türk vatandaşları katıldı.

Büyükelçi İnan, burada yaptığı konuşmada, tekrar Erbil'de bulunmaktan büyük bir mutluluk duyduğunu belirterek, göreve başladıktan sonra Erbil'i ikinci kez ziyaret ettiğini söyledi.

Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Başkanı Mesut Barzani ve IKBY Başbakanı Mesrur Barzani ile görüştüğünü belirten İnan, IKBY Başbakan Yardımcısı Kubat Talabani ile de görüşeceklerini iletti.

İnan, Dünya Türk Kahvesi Günü'nde misafirlere Türk kahvesinin tarihçesini anlattıklarını, Türk kahvesi ikram edildiğini ve bu kültürü kendileriyle paylaştıklarını kaydetti.

Kaynak: AA / Bekir Aydoğan - Güncel
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