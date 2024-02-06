Irak'ta dostluk: Köpek, sakat katıra sahip çıkıyor

Irak'ın Halepçe kentinde yıllarca taş taşımada kullanılan ancak güçten düştükten sonra başıboş bırakılan bir ayağı kırık katır ile onu çevredeki hayvanlara karşı koruyan köpeğin dostluğu vatandaşların ilgi odağı oldu.

Halepçe'nin Hurmal beldesinde sahibinin uzun yıllar ağır işlerde çalıştırdığı ancak güçten düştükten sonra sokağa bıraktığı iki katırdan birisi hayatını kaybetti.

Kırsalda başıboş bırakılan ve ayağı kırılan diğer katırın imdadına bir sokak köpeği yetişti.

Köpek ile çevredeki hayvanlara ve tehlikelere karşı koruduğu katır arasındaki yakınlık bölge halkının ilgisini çekiyor.

Hurmal sakinlerinden 60 yaşındaki Salim Ahmed Mustafa, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çevredeki diğer hayvanlara olduğu gibi köpek ve sakat katıra da sahip çıkmaya çalıştıklarını anlattı.

"Köpek, her türlü tehlikeye karşı koruyor"

Mustafa, "Katırlar daha önce 2 taneydi. Bunlara yıllarca taş taşıtmışlar ve halden düşünce de sahipsiz bırakmışlar. Katırlardan biri öldü, diğerinin de bacağı kırıldı." diye konuştu.

Bir sokak köpeğinin bacağı sakatlanan ve sahipsiz kalan katırla ilgilenmeye başladığını belirten Mustafa, köpeğin katırın yanından hiç ayrılmadığını ve ikilinin sürekli bir arada olduğunu ifade etti.

Mustafa, "Köpek, katırı yırtıcı hayvanlara, diğer köpeklere ve her türlü tehlikeye karşı koruyor." diye konuştu.

"Köpek, katıra kimsenin yaklaşmasına izin vermiyor"

Bölge sakinlerinin de sakat katırı yırtıcı hayvanlardan korumaya çalıştığını anlatan Mustafa, "Dinimiz bize hayvanlara karşı merhametli olmamızı ve onlara yardım etmemizi emrediyor. Biz de gücümüz yettiği kadar el uzatmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Mustafa, artık iki yakın dost olan katır ile köpeğe her gün yiyecek verdiklerini ve koruyup kollamaya çalıştıklarını söyledi.

Katır ile köpeğin yakın dostluğunun herkesin dikkatini çektiğini anlatan Mustafa, şunları kaydetti:

"İlginç olan şu ki; köpek katırın etrafında bir tehlike sezmediği sürece hiç havlamıyor. Bir tehdit hissettiğinde de yerinde durmuyor ve sürekli havlıyor. Köpek kimsenin katıra yaklaşmasına izin vermiyor. Sadece benim gibi onlara yemek veren bir iki kişiyi tanıdığı için bize ses çıkarmıyor."