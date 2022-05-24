Irak'ta DEAŞ saldırısında 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Irak'ta DEAŞ saldırısında 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

AA - Ali Makram Ghareeb - Güncel
Irak'ta DEAŞ saldırısında 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

Irak'ın Diyala kentinin doğusundaki Celavla nahiyesi yakınında terör örgütü DEAŞ mensuplarının bir köye havan topuyla düzenlediği saldırıda 1 kişinin hayatını kaybettiği, 5 kişinin de yaralandığı belirtildi.

Irak'ın Diyala kentinin doğusundaki Celavla nahiyesi yakınında terör örgütü DEAŞ mensuplarının bir köye havan topuyla düzenlediği saldırıda 1 kişinin hayatını kaybettiği, 5 kişinin de yaralandığı belirtildi.

Irak hükümetine bağlı Güvenlik Medya Ağından yapılan yazılı açıklamaya göre, DEAŞ mensupları bölgedeki el- İslah köyüne havan topuyla saldırı düzenledi.

Açıklamada, havan toplarının köyde 2 eve isabet etmesi sonucu aynı aileden bir kişinin yaşamını yitirdiği, 5 kişinin de yaralandığı aktarıldı.

Saldırganların yakalanması için Celavla nahiyesi yakınlarındaki kırsal bölgede operasyon başlatıldığı kaydedilen açıklamada, DEAŞ'ın bölgede saldırılarının artmasından endişe edildiği ifade edildi.

DEAŞ, Haziran 2014'te Irak'ın Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin tamamını, Diyala ve Kerkük vilayetlerinin bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler, yıllar içinde örgütten geri alınmıştı.

Eski Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, 9 Aralık 2017'de örgüte karşı zafer kazanıldığını duyurmuştu.???????

AA / Ali Makram Ghareeb - Güncel

Celavla, Terör, DEAŞ, Irak, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title