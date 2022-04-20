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Son dakika! Irak'ta DEAŞ saldırısı: 3 asker öldü

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Son dakika! Irak'ta DEAŞ saldırısı: 3 asker öldü

Bir son dakika haberine göre Irak'ın Diyala vilayetinde terör örgütü DEAŞ'ın düzenlediği saldırıda 3 asker hayatını kaybetti.

Irak'ın Diyala vilayetinde terör örgütü DEAŞ'ın düzenlediği saldırıda 3 asker hayatını kaybetti.

Irak basını güvenlik kaynaklarına dayandırdığı haberde, Diyale vilayetine bağlı Karatepe kasabasına ait Keşkül köyündeki Haşdi Şabi güçlerine silahlı saldırı düzenlendiğini duyurdu. Çıkan çatışmada bir kişinin yaralandığını belirtilirken, olay yerine sevk edilen takviye gücünün yol kenarına yerleştirilen bombalı saldırıya maruz kaldığı kaydedildi.

Patlama sonucu 3 kişinin hayatını kaybettiği ve aralarında sivillerin de bulunduğu 9 kişinin yaralandığı aktarıldı.

(Abdulkadir Hacıoğlu - İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel

Asker, Terör, DEAŞ, Irak, 3. Sayfa, Güncel, Haberler

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