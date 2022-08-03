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Irak'ta DEAŞ saldırılarında 4 kişi yaralandı

Irak'ta DEAŞ saldırılarında 4 kişi yaralandı

Irak'ın Kerkük ve Salahaddin vilayetlerinde terör örgütü DEAŞ'ın düzenlediği saldırılarda biri asker 4 kişinin yaralandığı bildirildi.

Irak'ın Kerkük ve Salahaddin vilayetlerinde terör örgütü DEAŞ'ın düzenlediği saldırılarda biri asker 4 kişinin yaralandığı bildirildi.

Irak hükümetine bağlı Güvenlik Medya Ağından yapılan yazılı açıklamada, Kerkük'ün güneyindeki Vadi Şay kırsalında Irak ordusunun yürüttüğü operasyon sırasında DEAŞ mensuplarının Irak askerlerine havan topu saldırısı düzenlediği aktarıldı.

Açıklamada, saldırıda bir askerin yaralandığı ifade edildi. Saldırıdan sonra ordunun DEAŞ'a karşı operasyona hız verdiği kaydedildi.

Salahaddin vilayetine bağlı Tuzhurmatu ilçesi yakınlarında da balık avına çıkan üç kişiye yönelik bombalı saldırı yapıldı.

Açıklamada, daha önce terör örgütü DEAŞ mensupları tarafından yol kenarına döşenen bombanın uzaktan kumandayla patlatıldığına ve olayda üç kişinin yaralandığına yer verildi.?

Terör örgütü DEAŞ, 2014'te Irak'ın Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin tamamı ile Diyala ve Kerkük illerinin bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler yıllar içinde örgütten geri alınmıştı.

Eski Başbakan Haydar el-İbadi, 9 Aralık 2017'de DEAŞ'a karşı zafer kazanıldığını duyurmuştu. Buna rağmen söz konusu vilayetlerin kırsal bölgelerinde örgütün saldırıları sürüyor.

AA / Ali Makram Ghareeb - Güncel

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