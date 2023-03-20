Irak'ta DEAŞ'ın öldürdüğü Türkmen çobanın ailesi, evlatlarının cenazesini istiyor

Terör örgütü DEAŞ'ın Irak'ın Salahaddin kentine bağlı Türkmenlerin yoğunlukta yaşadığı Tuzhurmatu ilçesinden mart ayının başında kaçırarak öldürdüğü çoban Ali Ekber'in ailesi, Irak hükümetine oğullarının cenazesinin getirilmesi çağrısında bulundu.

Ekber'in ablası Nesli Ekber, AA muhabirine yaptığı açıklamada, teröristler tarafından öldürülen kardeşinin cenazesinin hala öldürüldüğü yer olan Mursa Ali Dağı yakınında olduğunu söyledi.

Irak hükümeti ve güvenlik güçlerine cenazeyi getirme çağrısı yapan abla Ekber, kardeşinin geride 5 yetim bıraktığını ve bunlara hükümetin destek vermesini talep etti.

Ekber'in yeğeni Mutanna Yusuf da amcasının sadece bir çoban olduğunu ve teröristlerin sıradan bir insanı neden öldürdüğüne anlam veremediğini söyledi.

Yusuf, hükümete çağrıda bulunarak, "Amcamın en azından cenazesini getirmelerini istiyoruz. Rahmetlinin kendi memleketinde bir mezarı olsun istiyoruz." dedi.

Irak Türkmen Cephesi (ITC) Siyasi Bürosu 13 Mart'ta yayımladığı yazılı açıklamada, Salahaddin kentine bağlı Tuzhurmatu ilçesindeki Mursa Ali Dağı yakınında hayvanlarını otlattığı sırada DEAŞ mensupları tarafından kaçırılan Türkmen Ali Ekber'in öldürüldüğünü belirtmişti.

Terör örgütü DEAŞ, 2014'te Irak'ın Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin tamamı ile Diyala ve Kerkük illerinin bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler yıllar içinde örgütten geri alınmıştı.

Eski Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, 9 Aralık 2017'de DEAŞ'a karşı zafer kazanıldığını duyurmuştu ancak örgütün söz konusu vilayetlerin kırsal bölgelerinde saldırıları sürüyor.