Irak'ta cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesi, Sünnilerden KDP adayına destek

Irak'ta 26 Mart'ta yapılması beklenen cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesi, Sünni Egemenlik Koalisyonu'ndan Mesut Barzani liderliğindeki Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) adayı Reber Ahmet'e destek geldi.

Irak'ta geçtiğimiz yıl ekim ayında yapılan erken genel seçimlerin ardından yapılamayan cumhurbaşkanlığı seçiminin 26 Mart'ta yapılması planlanıyor. Mesut Barzani liderliğindeki Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) İçişleri Bakanı Reber Ahmet'i aday gösterirken, Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) mevcut cumhurbaşkanı Berhem Salih'i aday gösterdi.

Seçimler öncesi Sünni Araplardan KDP'nin adayı Ahmet'e destek geldi. Sünni lider Hamis Hançer başkanlığındaki ve tüm Sünni milletvekillerinin çatısı altında toplandığı Egemenlik Koalisyonu milletvekillerinden Yusuf Sebavi yaptığı açıklamada, cumhurbaşkanlığı seçimleri için gerekli sayının sağlanacağını vurgulayarak, destekleyecekleri adayın KDP'nin adayı Ahmet olduğunu açıkladı.

AHMET, BAĞDAT'TA SİYASİ TEMASLARDA BULUNACAK

Ahmet ise, kritik seçimler öncesi bir dizi temaslarda bulunmak üzere başkent Bağdat'a gitti. Bağdat'ta siyasi taraflarla bir araya gelmesi beklenen Ahmet'in KDP Irak Meclisi milletvekilleriyle bir araya gelecek.

KDP'NİN ADAYI MEVCUT CUMHURBAŞKANI SALİH

KDP'nin en güçlü rakibi olan, KYB ise tek adaylarının mevcut Cumhurbaşkanı Salih olduğunu yineledi. Irak Meclisi'ndeki KYB Grubu Başkanı Molla Kerim Şükür, 26 Mart'ta yapılacak olan cumhurbaşkanlığı seçimlerine katılıp katılmama hakkında henüz karar vermediklerini belirterek, tek adaylarının mevcut cumhurbaşkanı Berhem Salih olduğunu açıkladı.

Partisi KYB ile Şii Koordinasyon Grubu ile Salih'in adaylığı konusunda mutabık olduklarını kaydeden Şükür, KYB lideri Bafıl Talabani'nin son dönemde Koordinasyon Grubu yöneticileriyle bir araya geldiğini hatırlattı.

İki büyü Kürt partileri KDP ile KYB arasındaki anlaşmazlıklar nedeniyle cumhurbaşkanlığı seçimi yeterli sayı bulunmadığı nedeniyle ertelenmişti. Irak'ta 2006 yılında yapılan ilk seçimlerin ardında, Cumhurbaşkanlığı Kürtler, Meclis Başkanlığı Sünniler ve Başbakanlık Şiiler arasında paylaşılıyor.

(Abdulkadir Hacıoğlu/İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel