Irak Meclisinde cumhurbaşkanı seçimi oturumu bir kez daha ertelendi

Irak Meclisinde yapılması beklenen cumhurbaşkanı seçimi oturumu, yeterli milletvekili sayısına ulaşılamadığı gerekçesiyle bir kez daha ertelendi. Oturum daha önce de yeterli katılım olmadığı için gerçekleştirilememişti.

Irak Meclisinde cumhurbaşkanı seçimi için yapılması beklenen oturum bir kez daha ileri bir tarihe ertelendi.

Irak resmi haber ajansı INA'nın aktardığına göre, bugün yapılması beklenen cumhurbaşkanı seçimine ilişkin meclis oturumu yeterli milletvekili sayısına ulaşılamadığı gerekçesiyle bir kez daha ertelendi.

Oturum, 27 Ocak'ta da yeterli milletvekili sayısına ulaşılamaması nedeniyle yapılamamıştı.

Irak'ta 2003 sonrası oluşan siyasi dengeye göre cumhurbaşkanı, Kürt siyasi partilerinin adayları arasından seçiliyor. Eski Cumhurbaşkanı Celal Talabani'nin ölümünün ardından bu görev bugüne kadar Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) mensuplarınca yürütüldü.

Irak'ta 11 Kasım 2025'te yapılan genel seçimlerin ardından, Şii parti liderlerinden oluşan Koordinasyon Çerçevesi, Mecliste en büyük grup olarak eski Başbakan Nuri el-Maliki'yi başbakan adayı olarak açıklamıştı.???????

Kaynak: AA / Haydar Karaalp - Güncel
