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Irak'ta ceylanlar sıcak hava ve kuraklıkla mücadele ediyor

AA - Güncel
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Semava kentine bağlı korumalı çöl alanda bulunan ceylanlardan detay Sıcaklık ve kuraklık nedeniyle telef olan ceylanlardan detay Irak'ın güneyindeki Semava kentine bağlı korumalı çöl alanda bulunan onlarca ceylan, hava sıcaklıklarının 50 dereceyi bulması ve yaşanan susuzluktan dolayı...

Semava kentine bağlı korumalı çöl alanda bulunan ceylanlardan detay

Sıcaklık ve kuraklık nedeniyle telef olan ceylanlardan detay Irak'ın güneyindeki Semava kentine bağlı korumalı çöl alanda bulunan onlarca ceylan, hava sıcaklıklarının 50 dereceyi bulması ve yaşanan susuzluktan dolayı ölme tehlikesiyle karşı karşıya bulunuyor.

AA / Güncel

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