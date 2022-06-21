Irak'ta ceylanlar sıcak hava ve kuraklıkla mücadele ediyor Semava kentine bağlı korumalı çöl alanda bulunan ceylanlardan detay Sıcaklık ve kuraklık nedeniyle telef olan ceylanlardan detay Irak'ın güneyindeki Semava kentine bağlı korumalı çöl alanda bulunan onlarca ceylan, hava sıcaklıklarının 50 dereceyi bulması ve yaşanan susuzluktan dolayı... Semava kentine bağlı korumalı çöl alanda bulunan ceylanlardan detay Sıcaklık ve kuraklık nedeniyle telef olan ceylanlardan detay Irak'ın güneyindeki Semava kentine bağlı korumalı çöl alanda bulunan onlarca ceylan, hava sıcaklıklarının 50 dereceyi bulması ve yaşanan susuzluktan dolayı ölme tehlikesiyle karşı karşıya bulunuyor. AA / Güncel Irak Güncel Haberler

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