Irak'ta 'bisikletle akrobasi şovu' yapan gençler şiddetten uzak eğlenceli bir yaşam istiyor

Irak'ın başkenti Bağdat'ta akrobasi tutkunu gençlerin bisikletleriyle yaptıkları gösteriler, izleyenlerin yüreklerini ağzına getirirken, gençler şiddetten uzak eğlenceli bir yaşam istediklerini belirtiyor.

Bağdat'ta Dicle Nehri kenarında bulunan Ebu Nuas Parkı ile Irak Kültürünü Kurtarma Anıtı Parkı, sosyal aktiviteler gerçekleştirmek isteyen gençlerin buluşma noktası olmuş durumda. Şiddet yorgunu Irak'ta gençler, bu tür aktivitelerle yaşama farklı bir pencereden bakmayı deniyor.

Daha çok şiddet olaylarıyla gündeme gelen Irak'ta, yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen gençler spor, sanat ve çevre odaklı bir sosyal yaşam oluşturmaya çalışıyor.

İkinci el Çin malı bisikletlerle birbirinden ilginç şovlar

Bağdat'ta havanın serinlediği akşam saatlerinde Ebu Nuas ve Irak Kültürünü Kurtarma Anıtı parklarında bir araya gelen 15-20 yaşlarındaki gençler, genellikle ikinci el Çin malı bisikletleriyle birbirinden ilginç şovlar yapıyor.

Iraklı gençlerin yürekleri ağıza getiren bu şovları özellikle akranları tarafından büyük ilgiyle izlenirken, söz konusu gösteriler için parklarda özel bir yer ayrılmaması zaman zaman yoldan geçenlerin tepkisine neden olabiliyor.

"Eğlenceli bir yaşam hedefliyoruz"

Bağdat'ta yaşayan 18 yaşındaki Ali Hudayır, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kendisini "akrobasi tutkunu" olarak tanımladı. Hudayır, 2016'dan beri onlarca gençle bisikletle akrobasi şovları gerçekleştirdiklerini söyledi.

Hudayır, şöyle konuştu:

"Akrobasi Irak'ta 2009'dan beri var. Ancak Bağdat'ta pek yaygın değildi. Sosyal medyadan yabancıların yaptıkları şovları izlemeye başladık ve biz de gitgide öğrendik. Bayramlarda ve yılbaşında kendi aramızda oluşturduğumuz sosyal medya grupları üzerinden iletişim kurarak bir araya geliyoruz ve akrobasi şovları gerçekleştiriyoruz. Yaptığımız şovlarla şiddetten uzak daha sakin ve eğlenceli bir yaşam hedefliyoruz."

Bağdat'ta rastgele mekanlarda akrobasi yaptıklarında çevreden "Bad Boy" gibi laflar işittiklerini ve bazı olumsuz tepkiler aldıklarını aktaran Hudayır, Gençlik ve Spor Bakanlığından kendileri için özel alanlar oluşturmasını istedi.

Diğer bir akrobasi tutkunu 19 yaşındaki Ali Saadi de "Akrobasi grubumuz; Basra, Ammara ve Nasiriyeli gençlerden oluşuyor. Maalesef hükümetin bize hiçbir teşviki veya desteği bulunmuyor. Kendi kişisel çabalarımızla bu şovu öğreniyoruz ve yapıyoruz." diye konuştu.

Bağdat'taki akrobasi grubuna özellikle hafta sonları güney illerden de gençler katılıyor.