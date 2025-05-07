Irak'ta Arap Birliği Zirvesi İçin Güvenlik Önlemleri Artırıldı

Irak'ta 17 Mayıs'ta düzenlenecek Arap Birliği Zirvesi için üst düzey önlemler alınacağı bildirildi.

Irak İçişleri Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Müdürü Tümgeneral Mikdad Miri, gerçekleştirdiği basın toplantısında, Bağdat'ta düzenlenecek zirvenin güvenliğini sağlamak için üst düzey bir komite oluşturulduğunu ve tüm hazırlıklar tamamlandığını belirtti.

"Her türlü acil duruma karşı bir acil durum planı hazırladık." diyen Miri, zirvede yer alacak üst düzey heyetlerin güvenliğini sağlamak üzere aralarında subalranı bulunduğu 600 personel görevlendirildiğini paylaştı.

Güvenlikle ilgili kurulan operasyon merkezine 3 bin kamera yerleştirileceğini aktaran Miri, "Hava kuvvetleri de Bağdat semalarının güvenliğinde görev alacak." dedi.

Miri, bu dönemde başkent Bağdat'ta gösterilere izin verilmeyeceğini ve şehirde hiçbir yolun trafiğe kapatılmayacağını kaydetti.