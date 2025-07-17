Irak'ta Alışveriş Merkezinde Yangın: 61 Ölü

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kut şehrindeki 'Hypermarket' alışveriş merkezinde çıkan yangında 61 kişi hayatını kaybetti. İçişleri Bakanlığı yangının nedenini 48 saat içinde açıklayacak.

Irak'ın Kut şehrinde bir alışveriş merkezinde çıkan yangında 61 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Irak İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Kut şehrinde "Hypermarket" alışveriş merkezinde meydana gelen yangında 61 kişi hayatını kaybetti.

Açıklamada, hayatını kaybedenlerin çoğunun, binadaki yoğun duman nedeniyle lavabolarda mahsur kaldığı ve boğularak hayatını kaybettiği belirtildi.

Irak resmi ajansı INA'ya konuşan Kut Valisi Muhammed Cemil Meyyahi, yangının çıkış nedenini 48 saat içerisinde açıklayacaklarını söyledi.

Alışveriş merkezi sahibine dava açacaklarını kaydeden Meyyahi, kentte 3 günlük yas ilan ettiklerini dile getirdi.

Kaynak: AA / Haydar Karaalp - Güncel
Erdem Kınay'dan Simge Sağın'a sert sözler: Kazık atıp gitti

Ünlü müzisyen, Simge Sağın'ı ifşaladı! Eski defterler açıldı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Osimhen'i istemediler! Liverpool yeni golcüsüne 138 milyon euro veriyor

Osimhen'i istemediler! Yeni golcüsüne 138 milyon euro veriyorlar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.