Irak'ta Alışveriş Merkezinde Yangın: 61 Ölü
Kut şehrindeki 'Hypermarket' alışveriş merkezinde çıkan yangında 61 kişi hayatını kaybetti. İçişleri Bakanlığı yangının nedenini 48 saat içinde açıklayacak.
Irak'ın Kut şehrinde bir alışveriş merkezinde çıkan yangında 61 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.
Irak İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Kut şehrinde "Hypermarket" alışveriş merkezinde meydana gelen yangında 61 kişi hayatını kaybetti.
Açıklamada, hayatını kaybedenlerin çoğunun, binadaki yoğun duman nedeniyle lavabolarda mahsur kaldığı ve boğularak hayatını kaybettiği belirtildi.
Irak resmi ajansı INA'ya konuşan Kut Valisi Muhammed Cemil Meyyahi, yangının çıkış nedenini 48 saat içerisinde açıklayacaklarını söyledi.
Alışveriş merkezi sahibine dava açacaklarını kaydeden Meyyahi, kentte 3 günlük yas ilan ettiklerini dile getirdi.