Irak'ta ABD'li sözleşmeli personellerin bulunduğu üsse füzeli saldırı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Irak'ta ABD'li sözleşmeli personellerin bulunduğu üsse füzeli saldırı

AA - Haydar Karaalp - Güncel
 - Güncelleme:
Irak'ta ABD'li sözleşmeli personellerin bulunduğu üsse füzeli saldırı

Irak'ın Salahaddin vilayetinde ABD ve diğer yabancı sözleşmeli personellerin bulunduğu Beled Askeri Üssü çevresine isabet eden 4 füzeli saldırı düzenlendi.

Irak'ın Salahaddin vilayetinde ABD ve diğer yabancı sözleşmeli personellerin bulunduğu Beled Askeri Üssü çevresine isabet eden 4 füzeli saldırı düzenlendi.

Irak hükümetine bağlı Güvenlik Medya Ağı tarafından yapılan açıklamada, "Terörle mücadele eden Irak uçaklarının bulunduğu Beled Askeri Üssü'nün çevresine isabet eden 4 füzeyle saldırı düzenlendi." ifadesi kullanıldı.

Saldırıda insani ya da maddi zayiat yaşanmadığı bildirildi.

Söz konusu saldırının kimin tarafından üstlendiği bilgisine yer verilmedi.

Beled Askeri Üssü, daha öncede benzer saldırılara maruz kalmıştı.

AA / Haydar Karaalp - Güncel

Tam Gemi Şok Denemeleri, Saldırı, Medya, Irak, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title