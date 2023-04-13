Irak'ta 60 yaşındaki kadın, def çalarak insanları sahura kaldırıyor

BEKİR AYDOĞAN - Irak'ın Süleymaniye kentinde yaşayan 60 yaşındaki Nahi Arif Muhammed, 10 yıldır ramazan ayında defiyle halkı sahura uyandırıyor.

Ramazan ayında gelenek haline gelen davulcuların yanı sıra Süleymaniyeli Nahi de sahur vaktinde elinde defiyle kentin sokaklarını dolaşıyor.

Üç çocuk annesi Nahi, yıllardır severek yaptığı bu işten herhangi bir gelir de elde etmiyor.

Def çalmayı tekkelerde öğrendi

Süleymaniye halkı arasında "Halife Nahi" olarak da bilinen Nahi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 10 yıldır sahurda insanları uyandırmak için def çalarak sokakları dolaştığını söyledi.

Nahi, "Medreselerde, tekkelerde hizmet ettim. Bu işi Allah için yaparım. Kimse için yapmam. Sadece Allah rızası için bu işleri yapıyorum yoksa bir gelir elde etmek için değil." ifadelerini kullandı.

Şeyh Muhammed Kesnezani Tekkesi'nde iki yıl görev yaptığını ve uzun yıllardır da tekke kültürü içinde olduğunu dile getiren Nahi, def çalmayı da tekkelerde öğrendiğini kaydetti.

Balkonlara çıkıp videolarını çekiyorlar

Nahi, "Gece hava müsaitse dışarı çıkıp oruca hazırlanmaları için def sesiyle insanları uyandırıyorum. Yağmur yağdığında çıkamıyorum çünkü hem şemsiyeyi elime alıp hem de def çalamam." diye konuştu.

Kentin sokaklarında severek def çaldığını belirten Nahi, sağlığı el verdikçe bu işi yapmaya devam edeceğini vurguladı.

Nahi, "Müslüman toplumunda kadınların geceleri dışarıda def çalması biraz zor. Bu yüzden bazen kadınlar balkonlara çıkıp videomu çekiyorlar çünkü ilginç buluyorlar. Ama bana çok normal geliyor." dedi.