Irak'ta 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

(ANKARA) - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Pençe operasyon bölgesine düzenlenen hava harekatında 4 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

MSB, Irak'ta 4 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. MSB'den yapılan açıklama şöyle:

"Terör örgütüne ağır bir darbe daha! Irak'ın kuzeyindeki Pençe operasyon bölgesine düzenlenen hava harekatında 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin Sevkan Çele kod adlı Yusuf Kalkan olduğu; söz konusu teröristin terörden arananlar listesinde kırmızı kategoride yer aldığı ve 'silahlı terör örgütüne üye olmak' ve 'silahlı terör örgütü kurma veya yönetme' suçlarından da aranma kaydı olduğu belirlendi."