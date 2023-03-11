Irak'ta 3 milyon uyuşturucu hap ele geçirildi
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Irak'ta 3 milyon uyuşturucu hapın ele geçirildiği bildirildi.
Irak'ta 3 milyon uyuşturucu hapın ele geçirildiği bildirildi.
Irak Sınır Kapıları İdaresi basın ofisinden yapılan yazılı açıklamada, masum vatandaşları hedef alan uyuşturucu şebekelerine karşı mücadelenin sürdüğü belirtildi.
Bu kapsamda Irak ile Suriye arasında yer alan El-Kaim Sınır Kapısı'nda elma kasalarının arasına gizlenmiş 3 milyondan fazla uyuşturucu hapın ele geçirildiği ifade edildi.
Operasyon sırasında sevkiyatı yapan şoförün gözaltına alındığı aktarıldı.
Kaynak: AA / Güncel