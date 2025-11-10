Irak'ta 11 Kasım Seçimleri: Ekonomik İstikrar ve Ulusal Birlik İçin Kritik Sınav

Irak halkı, 11 Kasım'da sandık başına giderek yalnızca meclisin yeni temsilcilerini belirlemekle kalmayacak, aynı zamanda ülkenin istikrarı, ekonomik toparlanması ve ulusal birliğinin yeniden tesis edilmesi açısından kritik bir sınav verecek.

Uzmanlara göre seçim, Irak'ın siyasi geleceğini şekillendirecek dönüm noktalarından biri olacak. Analistler, özellikle gençlerin beklentileri, yolsuzlukla mücadele talepleri ve kamu hizmetlerinin iyileştirilmesine yönelik baskıların seçim sonuçlarını belirleyeceğini ifade ediyor.

Iraklı siyasi analist Ali Cevad, AA muhabirine yaptığı açıklamada, " Irak, son yıllarda yaşadığı ekonomik zorluklar, güvenlik tehditleri ve siyasi çekişmelerin ardından bu seçimle birlikte 'istikrar mı, belirsizlik mi?' sorusunun yanıtını arayacak. Bu seçimlere ülkenin geleceği açısından kritik bir dönemeç olarak bakılıyor." dedi.

Bu seçimlerin sadece yeni temsilcilerin belirlenmesi değil, aynı zamanda Irak'ın istikrarı, ekonomik toparlanması ve ulusal birliğinin yeniden tesis edilmesi açısından da kritik bir dönüm noktası olacağını ifade eden Cevad, şunları kaydetti:

"11 Kasım seçimleri özellikle genç nüfusun beklentilerini, yolsuzlukla mücadele taleplerini ve kamu hizmetlerinin iyileştirilmesi yönündeki baskılarını yansıtacak. Katılım oranının yüksek olması, demokratik sürece olan güvenin yeniden inşasında önemli bir gösterge olarak görülecek."

"Seçimler uluslararası arenada pek önemli bir yer alamadı"

Irak Gözlemevi Müdürü Ali Naci ise bu seçimlerin, ilk defa "katılanlarla boykot edenlerin olduğu" bir seçim olduğunu ifade ederek, "11 Kasım seçimleri, sadece bir oylama değil; Irak halkının gelecek vizyonuna yön verecek tarihi bir sınav olarak değerlendirilecek." diye konuştu.

Seçimlerin aynı zamanda Irak'taki silahlı Şii milislerin neredeyse tamamının katıldığı bir seçim olduğunu söyleyen Naci, bu milislerin seçim sonrası nasıl kontrol edileceği sorusunun önemli olacağını belirtti.

Naci, bu seçimlerin Irak'ın ekonomik olarak sıkıntılı olduğu bir dönemde yapıldığına işaret ederek, "Bu seçimler, siyasi olmaktan ziyade etnik ve mezhep denklemi açısından da önemli olacak. Seçimler uluslararası arenada pek önemli bir yer alamadı çünkü Gazze ve Suriye'de yaşananlarla kuzey Afrika'daki gelişmeler Irak'taki durumu gölgeledi." değerlendirmesinde bulundu.

"İlk kez, Irak'ta hükümet kurma sürecinde İran'ın 'örtülü bir gerileme' yaşadığı gözlemleniyor"

Siyasi analist Barakat Ali Hammudi ise seçimlerin önemine ilişkin, "Irak'taki bu seçimler, 7 Ekim olayları (Aksa Tufanı) ve sonrasında bölgede yaşanan büyük gelişmeler ile değişimlerin ardından yapılan ilk seçimler olması bakımından büyük önem taşıyor." dedi.

İran'ın Irak'taki etkisine değinen Hammudi, şunları kaydetti:

"Bu seçimlerde ilk kez, Irak'ta hükümet kurma sürecinde İran'ın etkisinin azaldığı, hatta kısmen 'örtülü bir gerileme' yaşadığı gözlemleniyor. Dolayısıyla seçim sonuçlarının yansımaları, Şii karar mekanizmasında İran etkisinin olası yokluğuyla birlikte belirsizlik taşıyor. Bu durumda iki olasılık öne çıkıyor. Birincisi, seçim sonuçlarının, 'Koordinasyon Çerçevesi' güçlerinin yeni rakipleri Muhammed Şiya es-Sudani ile uzlaşarak hükümet kurmasına yol açması veya taraflardan birinin muhalefete geçmesi. İkincisi ise hükümetin kurulması sürecine ABD etkisinin dahil olması. Bu durumda, Şii kesimin başlıca aktörü olan Koordinasyon Çerçevesi, başta milis gruplarının bakanlıklar ve devlet kurumları üzerindeki hakimiyetinin azaltılması olmak üzere, bazı tavizler vermek zorunda kalabilir. Bununla birlikte, ilk olasılığın gerçekleşmesi halinde bile, Koordinasyon Çerçevesi'nin ABD tarafını rahatsız etmemek adına belirli bir esneklik göstermesi gerekecek."

Ekonomik açıdan da seçimleri değerlendiren Hammudi, seçim sonrası kurulacak yeni hükümetin, görev süresi sona eren hükümetin bıraktığı ağır mirasla karşı karşıya kalacağını savunarak, yeni hükümetin maaş krizi, nakit sıkıntısı, mevcut bütçe açığı ve iç-dış borçların artışıyla başa çıkmak için dolar kurunu yükseltmeye yönelmesinin öngörüldüğünü dile getirdi.

Irak'ta 11 Kasım'da yapılacak genel seçimlerde Yüksek Seçim Komiserliğine göre, 2 bin 248'i kadın ve 5 bin 520'si erkek, toplam 7 bin 768 aday yarışıyor. Bu seçimlerde 21 milyon seçmen oy kullanma hakkına sahip.

Seçim, ülke genelinde güvenlik güçlerinin yoğun önlemleri altında gerçekleştirilecek. Seçim Güvenlik Komitesi Başkanı Korgeneral Kays el-Muhammedavi, oy sandıklarının vilayetlerden Bağdat'a güvenli şekilde taşınması için özel bir kuvvetin görevlendirildiğini açıkladı.