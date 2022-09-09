Irak sınırındaki Evil Kanyonu, doğaseverlerin rotası olduŞIRNAK Şırnak'ın Uludere ilçesinin Irak sınırındaki Evil Kanyonu, güzel manzarası, derin vadileri ve soğuk suyu ile 70 kişilik doğaseverin rotası oldu.

Irak sınırındaki Evil Kanyonu, doğaseverlerin rotası oldu

ŞIRNAK Şırnak'ın Uludere ilçesinin Irak sınırındaki Evil Kanyonu, güzel manzarası, derin vadileri ve soğuk suyu ile 70 kişilik doğaseverin rotası oldu.

Uludere'nin Ortabağ köyüne 8 kilometre uzaklıktaki kanyon, doğaseverlerden ilgi görüyor. Yaklaşık 3 bin metre uzunluğu, ortalama 2 metre su derinliği ve 140 metre yüksekliğiyle her mevsim ayrı güzelliğe sahip Evil Kanyonu, yılın bu döneminde berrak suyu ve yeşilliğiyle ihtişamıyla göz kamaştırdı. Dron ile görüntülenen kanyon, manzarasıyla fotoğraf tutkunlarının da ilgisini çekiyor. Kimi ziyaretçiler piknik yaparak soğuk suda serinlerken yürüyüş yapmayı tercih edenler de doğa ile iç içe huzurlu vakit geçiriyor.

Türkiye'nin farklı illerinden bir araya gelen 70 kişilik gezi kafilesi, dar olan kanyonda yüzülerek sonuna gidildikten sonra kanyonun üzerimden tek sıra halinde doğa yürüyüşü gerçekleştirildi. Doğaseverlerden Ayhan Babat, Türkiye'nin bir çok ilinden katılımcının bahar mevsiminden başlayıp sonbahara kadar gezilerini yapacaklarını söyledi. Babat, herkesi Uludere'nin doğal güzelliklerini görmeye davet ettiklerini ifade etti.