Irak sınırında sürü halinde dağ keçileri görüntülendi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Irak sınırında sürü halinde dağ keçileri görüntülendi

İhlas Haber Ajansı - Ahmet Kavak - Güncel
 - Güncelleme:

Irak sınırında sürü halinde dağ keçileri görüntülendiHAKKARİ Hakkari'nin Çukurca ilçesinin Irak sınırında bulunan Işıklı bölgesinde sürü halinde dağ keçileri görüntülendi.

Irak sınırında sürü halinde dağ keçileri görüntülendi

HAKKARİ Hakkari'nin Çukurca ilçesinin Irak sınırında bulunan Işıklı bölgesinde sürü halinde dağ keçileri görüntülendi.

Seyir halinde olan bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülenen sürü halindeki dağ keçileri, bölgedeki popülasyonun da arttığını gösteriyor. Konuyla ilgili bilgi veren Çukurca Belediye Başkanı Ensar Dündar, "Bölgedeki yabani hayvanların avlanmasının yasaklanmasıyla birlikte son zamanlarda yabani hayvanların popülasyonunun artmasına neden oldu. Bu bizim bölge için çok güzel bir gelişme. Çukurca Belediyesi olarak kış aylarında Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ile ortaklaşa yabani hayvanları için yem bırakıyoruz. Bütün vatandaşlarımızı yasak avlanmaya karşı duyarlı olmaya davet ediyorum" dedi.

İhlas Haber Ajansı / Ahmet Kavak - Güncel

Hakkari Çukurca Irak Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title