Irak, Siemens Enerji ile Elektrik Şebekesini Güçlendirme Anlaşması İmzaladı

BAĞDAT, 2 Mayıs (Xinhua) -- Irak, ülkedeki elektrik şebekesinin kapasitesini güçlendirmek amacıyla Almanya'nın Siemens Enerji şirketi ile enerji işbirliği anlaşması imzaladı.

Elektrik Bakanlığı ve Başbakanlık basın ofisleri tarafından yapılan açıklamalara göre perşembe günü imzalanan anlaşma, 14.000 megavat kapasiteli yeni enerji santrallerinin inşasının yanı sıra Dibis Doğalgaz Enerji Santrali ve El-Musayib Termik Enerji Santrali için iki bakım sözleşmesini içeriyor.

Açıklamaya göre iki bakım sözleşmesi, Dibis Doğalgaz Enerji Santrali için toplamda 340 megavat kapasiteye sahip iki üretim ünitesini kapsayan uzun vadeli hizmet anlaşması ile El-Musayib Termik Santrali için 5 yıllık bakım sözleşmesini kapsıyor. Sözleşme, 750 megavatlık ünitelerin bakımının yanı sıra 150 megavatlık ünitenin eklenmesi ve güvenli, verimli ve sürekli operasyonların sağlanmasına yönelik tedbirleri de içeriyor.

Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, Irak ile Almanya arasında devam eden işbirliğinin öneminin altını çizerek, Siemens Enerji'nin Irak'ın tüm kalkınma sektörleri için omurga görevi gören enerji sektöründe kilit ortak olduğunu vurguladı.

On yıllardır süren çatışma ve istikrarsızlık Irak'ın elektrik altyapısının geliştirilmesini ve bakımını ciddi şekilde engellerken, petrol zengini ülkeyi kronik elektrik kesintileriyle boğuşmak zorunda bırakıyor.