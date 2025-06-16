Irak Savunma Bakanı: Güvenlik Durumumuz İstikrarlı

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Irak Savunma Bakanı Sabit Abbasi, ülke güçlerinin her türlü duruma karşı tam hazırlıkta olduğunu belirtti. Abbasi, İsrail'in olası saldırılarına karşı güvenlik durumunun istikrarlı olduğunu vurguladı.

Irak Savunma Bakanı Sabit Abbasi, Irak güçlerinin, her türlü muhtemel duruma karşı tam hazırlık halinde olduğunu söyledi.

Irak resmi haber ajansı INA, Abbasi'nin açıklamalarına yer verdi.

Ülkede güvenlik durumunun istikrarlı olduğunu belirten Abbasi, İsrail'in Irak'a olası saldırısına ilişkin ise "Irak güçleri, muhtemel her türlü duruma karşı tam hazırlık halindedir." dedi.

Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani de İsrail'in Orta Doğu'da savaşın alanını genişletmeye ???????çalıştığını söylemişti.

İsrail'in, İran'a destek veren Iraklı Şii milis grupların liderleri ile karargahlarına saldırı düzenlemesinden endişe ediliyor.

Kaynak: AA / Haydar Karaalp - Güncel
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