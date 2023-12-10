Irak Sanatçılar Sendikası Gazze Şeridi'nde Karikatür Sergisi Düzenledi
Irak Sanatçılar Sendikası, Gazze Şeridi'nde sivil kayıpları protesto etmek amacıyla Uluslararası Karikatür Sergisi düzenledi. Sergiye onlarca ülkeden 224 sanatçı katıldı.
ÇEKİM TARİHİ: 9 Aralık 2023
Karikatür sergisinden çeşitli görüntüler
Irak Sanatçılar Sendikası, Gazze Şeridi'nde sivil kayıpları protesto etmek amacıyla Cumartesi günü genel merkezinde Uluslararası Karikatür Sergisi düzenledi.
Sergi, aralarında Irak'ın da bulunduğu onlarca ülkeden 224 sanatçının 700 eserinin katılımıyla gerçekleşti.
Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Bağdat'tan bildiriyor. (XHTV)