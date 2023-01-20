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Irak plakalı cipe saldırıda ölü sayısı 5'e çıktı (6)

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Irak plakalı cipe saldırıda ölü sayısı 5'e çıktı (6)

GÖZALTI SAYISI 6'YA YÜKSELDİMardin'in Artuklu ilçesinde, seyir halindeki Irak plakalı cipe düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybeden 5 kişi ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, daha önce gözaltına alınan M.Ş., F.A., A.Y. ve A.K.'nın ifadeleri doğrultusunda M.Y. ve Z.K.

GÖZALTI SAYISI 6'YA YÜKSELDİ

Mardin'in Artuklu ilçesinde, seyir halindeki Irak plakalı cipe düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybeden 5 kişi ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, daha önce gözaltına alınan M.Ş., F.A., A.Y. ve A.K.'nın ifadeleri doğrultusunda M.Y. ve Z.K. da gözaltına alındı. Şüphelilerin Oğuz Jandarma Karakolu'ndaki ifade işlemleri devam ediyor. Öte yandan kaldırıldığı Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nde hayatını kaybeden Ahmed Jalaladeen İbrahim'in (45) cenazesinin Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne ulaşmasının ardından morgda bekletilen Hındreen Abdullah Salih (39), Waheda Haedar Jasim (63), Abdullah Saleh Mustafa (69) ve Chiman Shaheen Khalid'in (75) cenazeleri de yakınlarına teslim edildi. Cenazeler, defnedilmek üzere memleketleri Irak'ın Duhok kentine gönderilmek üzere yola çıktı.

Salih KESKİN-Nezir GÜNEŞ/MARDİN, -


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Artuklu Mardin Irak Güncel Haberler

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