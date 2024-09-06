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Irak Petrolünün Türkiye Üzerinden Sevkiyatı İçin Anlaşma Sağlanamadı

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Uzmanlar, Irak petrolünün Türkiye üzerinden yeniden sevkiyata başlaması için Erbil ve Bağdat arasında henüz bir anlaşmaya varılmadığını ve bu durumun ülkeye 14 ile 19 milyar dolar arası bir zarara yol açtığını belirtiyor.

Uzmanlar, Irak petrolünün Türkiye üzerinden yeniden sevkiyata başlaması için Erbil ve Bağdat arasında henüz bir anlaşmaya varılmadığını ve bu durumun ülkeye 14 ile 19 milyar dolar arası bir zarara yol açtığını belirtiyor.

Paris merkezli Uluslararası Tahkim Mahkemesinin Türkiye ile Irak arasındaki petrol ihracatı konusunda verdiği karar sonrası 25 Mart 2023'te Irak'tan Ceyhan Limanı'na petrol akışı durdu.

Erbil ve Bağdat arasında uzun süredir devam eden görüşmelere rağmen petrol ihracatının yeniden başlamasına dair anlaşma sağlanamaması ise ülke ekonomisine zarar veriyor.

Enerji uzmanı Govend Şervani, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Doğal Kaynaklar Bakanlığının 24 dolar üretim, 8 dolar ise petrolün ulaştırılması maliyetini çıkardığını ancak bu önerinin Bağdat'ta bütçe yasa tasarısında büyük bir sorun oluşturduğunu ve 12 dolar üretim, 7 dolar da ulaşım için maliyetin kararlaştırıldığını söyledi.

Şervani, "Bölge (IKBY) ile Bağdat'ta şirket anlaşmaları tartışmalı bir konu. Irak heyeti Erbil'e defalarca geldi ve bu anlaşmaları yasalara göre uyarlayacaklarını söylediler ancak bir netice çıkmadı." ifadelerini kullandı.

Petrol ihracatının durması nedeniyle başta Irak Petrol Bakanlığı olmak üzere Irak ekonomisinin zararlı çıktığını anlatan Şervani, şöyle devam etti:

"Bu zararın 17 aylık bilançosu 14 milyar dolar. Bu Irak ekonomisinin tamamına zarar verdi. İkinci zarar gören kesim ise bir buçuk yıldır işleri duran şirketler. Bu nedenle çalışanlarının çoğu işsiz kaldı. Öte yandan dünya pazarı da Irak petrolünden yoksun kaldığı için zarar gördü. Avrupa pazarı dahil."???????

Şervani, enerji uzmanlarının petrol ihracatından zararı günlük 400 bin varil şeklinde hesaplarken, IKBY'deki Petrol Endüstrisi Birliği'nin (APIKUR) 450 bin varil olarak hesapladığını, bu nedenle genel veride farklılıklar olabileceğini kaydetti.

APIKUR Sözcüsü Myles B. Caggins de üye şirketlerin petrol akışının tekrar başlaması için hazır olduğunu belirterek, "Doğrusu Irak hükümeti petrol akışının tekrar başlaması için herhangi bir önlem almadı." dedi.

Caggins, "Petrol akışının durmasının aylık zararı bir milyar dolar. Bu zararın toplam ulaştığı rakam 19 milyar dolar. Bölge hükümeti, petrol şirketleri ve Irak bu zararın tarafları. Petrol ihracatı Irak'ın dünya piyasasında payını artırması için bir şans. Irak'ın tekrar bunu başlatmasını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Güncel

Ekonomi Türkiye Bağdat Güncel Erbil Irak

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