Irak Parlamento Heyeti Depremin Vurduğu Suriye'ye Destek Ziyaretinde Bulundu

BAĞDAT, 11 Şubat (Xinhua) -- Irak parlamentosundan bir heyet, Cuma günü depremden etkilenen Suriye'ye destek ziyaretinde bulundu.

Parlamento tarafından yapılan yazılı açıklamada, Parlamento Birinci Başkan Yardımcısı Muhsin el-Mendelavi'nin, Suriye'nin başkenti Şam'da Suriye Başbakanı Hüseyin Arnus'la bir araya gelerek Suriye devleti ve halkına taziyelerini sunduğu ifade edildi.

Mendelavi, kriz sona erinceye kadar Irak'ın Suriye'ye yardım göndermeye devam edeceğini söyledi.

Arnus da Irak'ın duruşunu takdir ettiğini kaydederek kötü hava koşullarında yüzbinlerce Suriyeli ailenin evsiz kaldığını, bu yüzden ülkesinin acil yardıma ihtiyacı olduğunu vurguladı.

Irak parlamentosunun Facebook sayfasında yapılan açıklamaya göre, günün erken saatlerinde Suriye Meclis Başkanı Hammuda Sabbağ ile bir araya gelen Mendelavi, Irak tarafının, depremden etkilenen bölgelerde kurtarma ve yardım çalışmalarında Suriye'ye "her türlü desteği" sağlamaya söz verdiğini dile getirdi.

Irak Başbakanlık Medya Ofisi'nden yapılan basın açıklamasında Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani'nin Pazartesi günü Türkiye ve Suriye'de depremden zarar gören bölgelere kurtarma ekipleri, acil tıbbi malzemeler, gıda ve yakıt gibi acil yardım malzemeleri gönderilmesi konusunda talimat verdiği belirtildi.