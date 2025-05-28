Irak Merkezi Hükümeti, IKBY'ye Bütçe Desteği Sağlamayacak

Irak Merkezi Hükümeti, IKBY'ye Bütçe Desteği Sağlamayacak
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Irak merkezi hükümeti, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin federal bütçe yasasında belirlenen payını aşması nedeniyle mali destek sağlayamayacağını açıkladı.

Irak merkezi hükümeti, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne (IKBY) federal bütçe yasasında belirlenen payını aştığı için bütçe desteği sağlayamayacağını bildirdi.

Irak Maliye Bakanı Tayf Sami imzasıyla, IKBY hükümetine resmi bir yazı gönderilerek, bakanlığın bölgeye mali destek sağlamaya devam edemeyeceği belirtildi.

Yazıda gerekçe olarak da, IKBY'nin federal bütçe yasasında belirlenen yüzde 12,67'lik payını aştığı kaydedildi.

IKBY'den konuyla ilgili henüz herhangi bir açıklama yapılmadı.

Kaynak: AA / Haydar Karaalp - Güncel
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