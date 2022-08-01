Irak Meclisinde eylem yapan Sadr destekçileri, "erken seçim ve Maliki'nin yargılanmasını" istiyor (1)

Irak'taki Sadr Hareketi yanlıları, başkent Bağdat'ta hükümet binalarıyla yabancı misyon temsilciliklerinin bulunduğu Yeşil Bölge'deki protestolarının üçüncü gününde "erken seçim, eski Başbakan Nuri el-Maliki'nin yargılanması ve yargı yönetiminin değiştirilmesini" talep ediyor.

Yeşil Bölge'yi çevreleyen beton bariyerleri yıkan Mukteda es-Sadr destekçileri, girdikleri Meclis binasında süresiz oturma eylemi başlattı. Burada sık sık ABD, İran ve eski Başbakan Nuri el-Maliki karşıtı sloganlar atılıyor.

Sadr'a " Irak'ın mutlak hakimi" sıfatını verdiler

Meclisteki oturumların düzenlendiği salonda toplanan protestocular, "oylama" yaparak Sadr'ı Irak'ın "mutlak yöneticisi ve hakimi" olarak ilan etti.

Bağdat'ın Sadr bölgesi başta olmak üzere ülkenin güneyinden de gelen protestocular, ilk gün yiyecek ve içecek sıkıntısı çekse de daha sonra kendilerine kamyonlar dolusu gıda desteği yapıldı.

Uluslararası bölge adı da verilen Yeşil Bölge'yi koruyan askerler ise protestoculara müdahale etmeksizin nöbetlerini sürdürüyor. Sadr yanlısı protestocuların da güvenlik güçleriyle sürtüşmeme talimatı aldığı ifade ediliyor.

Protestocular ayrıca erken seçim, yargı yönetiminin değiştirilmesi, yolsuzluk yapanların yargılanması gibi talepleri yerine gelene kadar Yeşil Bölge'yi terk etmeyeceklerini belirtiyor.

Mukteda Sadr, dün yaptığı açıklamada güvenlik güçlerini, Haşdi Şabi ve aşiret mensuplarını, Yeşil Bölge'de düzenlenen oturma eylemine katılmaya çağırmıştı.

Şii dini ve siyasi lider Sadr, konuşmasında ayrıca Anayasa'nın değiştirilmesi ve parlamenter rejimden vazgeçilmesi çağrısı da yapmıştı. Sadr, istediği rejim şeklinin başkanlık mı yoksa yarı başkanlık mı olduğunu ise belirtmemişti.

Sadr'ın açıklamalarının ardından destekçileri Yeşil Bölge'ye akın etmişti.

Taleplerin başında "erken seçim ve Maliki'nin yargılanması" geliyor

Eyleme katılanlardan Ahmed Raad, AA muhabirine "18 yıldır halk yoruldu. Ülkede sanayi, tarım ve her şey çöktü. Bunun da sebebi, yolsuzluk yapan siyasi tabaka ve onların partileri. Hazreti Hüseyin'in yaptığı devrim gibi herkesin bu devrimi desteklemesi lazım." dedi.

Lideri olan Sadr'a sonsuz güvendiğini aktaran Raad, yolsuzluk yapanları iktidardan onun düşüreceğini iddia etti.

Raad, İran destekli Şii partilerin yıllardır sürdürdüğü iktidarın halkı açlığa mahkum ettiğini de sözlerine ekleyerek, "Erken seçim ve yargı yönetiminin değiştirilmesini istiyoruz. Maliki'nin de yargılanması şartlarımız arasında." ifadelerini kullandı.

Bir diğer Sadr destekçisi Riyad Kazım da kamu hizmetlerinin yetersizliğinden şikayet ederek, talepleri yerine getirilmezse bundan sonraki adımlarının daha da tırmandırıcı olacağını ve son kararı Mukteda es-Sadr'ın vereceğini söyledi.

Ali Fetlavi ise "Liderimiz Sadr'ın da istediği gibi yolsuzluk yapanların yeni hükümette yer almaması lazım. Erken seçim istiyoruz. Ne batı ne de doğulu, ulusal bir hükümet istiyoruz." diyerek, şöyle devam etti:

"Liderimizin emriyle barışçıl bir oturma eylemi başlattık. Ülke çıkarlarını ilgilendiren tüm konularda karar mercimiz liderimiz Sadr'dır ve halk adına yetkiyi ona verdik. Hiçbir güvenlik unsuruna şiddet uygulamadık ve tamamen silahsızız. Nuri Maliki gibi yolsuzluk yapan herkesin yargıya teslim edilmesini istiyoruz."

Meclis binasındaki eyleme elindeki tatlı tepsisiyle gelen 12 yaşındaki Muammel Ali de buradaki göstericilere tatlı satıyor.

Ali, "Ortaokul birinci sınıfa gidiyorum. Ben hem tatlı satıyorum hem protestocuyum. Üniversite mezunu gençlere iş fırsatı verilmesi için onlarla sesimi çıkarıyorum. İleride albay olmak istiyorum." dedi.

Meclis binasındaki oturma eylemine katılan Basralı Malik Fadıl da "Burası parlamento ve halkın evi. Biz, kendi evimizdeyiz. Erken seçim ve yargı yönetiminin değiştirilmesi gibi taleplerimiz yerine gelene kadar halkın evinden dışarı adım atmayız. Bu, 1 veya 2 sene olur, hiç fark etmez." diye konuştu.

Sadr yanlıları, İran'a yakın Şii siyasi çatı kuruluş Koordinasyon Çerçevesi'nin başbakan adayı olarak ilan edilen Muhammed Şiya es-Sudani'yi protesto etmek amacıyla 30 Temmuz Cumartesi günü Yeşil Bölge'ye girerek, Meclis binasını basmış ve burada oturma eylemi başlatmıştı.