Irak Meclisi'nden İsrail'in Hava Sahası İhlaline Kesin Red

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Irak Meclisi, İsrail'in İran'a yönelik saldırılarında Irak hava sahasını ihlal etmesini reddetti ve İran halkıyla dayanışma mesajı verdi.

Irak Meclisi, İsrail'in İran'a saldırılarında Irak hava sahasını ihlal etmesini kesin bir dille reddederek İran halkıyla dayanışma içerisinde oldukları mesajını verdi.

Irak Meclisinde İsrail'in İran'a saldırısına ilişkin olağanüstü oturum düzenlendi.

Oturum sonrası yapılan yazılı açıklamada, "Irak hava sahasının siyonist oluşum tarafından ihlal edilmesi ve bu ihlallerin komşu ülkelere yönelik saldırılarda kullanılmasını kesin bir dille reddediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Irak halkının İranlılarla tam dayanışma içinde olduğu vurgulanan açıklamada, Irak içerisindeki birlik ve beraberliğin pekiştirilmesinin, bölgesel veya uluslararası gelişmelere karşı durabilmek adına hayati önem taşıdığı kaydedildi.

Irak hükümeti de İsrail'in İran'a saldırılarında Irak hava sahasını ihlal etmesini kınamıştı.

Kaynak: AA / Haydar Karaalp - Güncel
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