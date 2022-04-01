Irak Meclisi'ndeki Egemenlik Koalisyonu ve KDP, Sadr'la yaptıkları ittifaka bağlı olduklarını duyurdu

Irak Meclisi'ndeki Egemenlik Koalisyonu (Sünni) ve Kürdistan Demokrat Partisi (KDP), Sadr Hareketi'yle yaptıkları ittifaka bağlı olduklarını açıkladı.

Sünni Egemenlik Koalisyonu ve KDP'den yapılan ortak yazılı açıklamada, "Mukteda es-Sadr'ın Irak halkının sorunlarını çözecek güçlü bir hükümetin kurulmasını hızlandırma girişiminden" övgüyle söz edildi.

Sadr Hareketi'yle yaptıkları ittifaka bağlı oldukları vurgulanan açıklamada, "Sadr Grubu'nun ortaklığı olmadan güçlü bir hükümetin doğması mümkün değildir." ifadeleri kullanıldı.

Sadr İran'a yakın Şii gruba hükümeti kurma çağrısı yapmıştı

Irak'ta Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr, dün, İran'a yakın Şii çatı kuruluş Koordinasyon Çerçevesi'ne Sadr Grubu olmadan hükümet kurma çağrısı yapmıştı.

Kendisinin başını çektiği Meclis'teki Sadr Grubu'nun da bu işlere olumlu ya da olumsuz müdahil olmamasını istemişti.

Sadr, Sünnileri Meclis'te temsil eden en büyük grup Egemenlik Koalisyonu ve Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) ile üçlü ittifak kurarak hükümet kurmaya çalıştı ancak bu henüz gerçekleşmedi.

Sadr, İran'a yakın Şii gruplarla da hükümet ortağı olmayacağını açıklamıştı.