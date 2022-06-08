Irak Meclisi, "Gıda Güvenliği ve Kalkınma Yasası"nı oy çokluğuyla kabul etti - Haberler

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Irak Meclisi, "Gıda Güvenliği ve Kalkınma Yasası"nı oy çokluğuyla kabul etti

AA - Haydar Karaalp - Güncel
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Irak Meclisi, 'Gıda Güvenliği ve Kalkınma Yasası'nı oy çokluğuyla kabul etti

Irak Meclisi'nde "Gıda Güvenliği ve Kalkınma Yasası" kabul edildi.

Irak Meclisi'nde "Gıda Güvenliği ve Kalkınma Yasası" kabul edildi.

Meclis'te yapılan oylamada, söz konusu kanun tasarısı oy çokluğuyla geçti.

Gıda Güvenliği ve Kalkınma Yasası, sözleşmeli memurların maaşlarında artış ve devletin çiftçilere mahsul borçlarının ödenmesini içeriyor.

Yasada Maliye Bakanı'na Bakanlar Kurulu onayınca ülkedeki kalkınma projeleri için iç ve dış borç yetkisi de verildi. Ayrıca yasa ile terörden zarar gören bölgelerin imarı için bütçe ayrılmasına devam edileceği karara bağlandı.

Meclis'ten geçen yasaya göre, ülkenin Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) dahil tüm sınır kapılarındaki gelirlerin yüzde 50'si kentlerde süren hizmet, kalkınma ve yatırım projelerine ayrılacak.

Irak'ta seçimler Ekim 2021'de yapılsa da henüz bir hükümet kurulamadı. Yeni hükümet kurulmadığı için 2022 mali bütçesi henüz düzenlenmedi.

Irak 2020 yılını da bütçesiz geçirmişti.

AA / Haydar Karaalp - Güncel

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