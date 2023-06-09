Irak Meclisi, 67 maddelik bütçenin sadece 6 maddesini onayladı
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Irak Meclisi'nde yapılan oturumda, 3 yıllık bütçenin sadece 6 maddesi geçti.
Irak Meclisi'nde yapılan oturumda, 3 yıllık bütçenin sadece 6 maddesi geçti.
Mecliste 2023, 2024 ve 2025 yılı bütçelerinin görüşüldüğü oturumda, sadece 6 madde onaylanırken bütçenin kalan maddeleri, öğleden sonraki oturumda oylamaya sunulacak.
Söz konusu bütçede Irak Kürt Bölgesel Yönetimini (IKBY) ilgilendiren maddelerle ilgili anlaşmazlık yaşanıyor.
Irak hükümeti, 2003 yılından sonra ilk defa üç yıllık bütçe hazırlayarak Meclise göndermişti.
Kaynak: AA / Haydar Karaalp - Güncel