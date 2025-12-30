Irak'ta Meclis Başkanı Birinci Yardımcısı seçildi

Irak'ta Meclis Başkanı Birinci Yardımcılığına Asayib Ehlilhak Hareketi Milletvekili Adnan Feyhan seçildi.

Mecliste yapılan oylamada en yüksek oyu alan Feyhan, Meclis Başkanı Birinci Yardımcısı oldu.

Meclis Başkanı İkinci Yardımcılığı için ise Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Milletvekili Şahevan Abdullah ile Ulusal Duruş Hareketi (Halwest) Milletvekili Rebvar Kerim yarıştı. Kerim, yarışı önde götürse de kazanmak için yeterli oyu elde edemedi.

Meclis Başkanı İkinci Yardımcısı seçimi üçüncü tura kaldı. Üçüncü turun gün içinde yapılması bekleniyor.

Irak Meclis Başkanlığına Takaddüm Partisi Milletvekili Heybet el-Halbusi seçilmişti. Halbusi, 329 sandalyeli Mecliste 208 oy almıştı.