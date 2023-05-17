Irak, Lübnan'a yıllık 1,5 milyon ton yakıt temin edecek

Lübnan Enerji ve Su Kaynakları Bakanı Velid Fayyad, Irak ile yapılan "hizmet ve ticari ürün karşılığında petrol temini" anlaşmasının yıllık yakıt miktarı 1 milyon 500 bin tona çıkarılarak yenilendiğini duyurdu.

Lübnan Enerji ve Su Kaynakları Bakanı Velid Fayyad, Irak ile yapılan "hizmet ve ticari ürün karşılığında petrol temini" anlaşmasının yıllık yakıt miktarı 1 milyon 500 bin tona çıkarılarak yenilendiğini duyurdu.

Fayyad, Irak Bakanlar Kurulunun Lübnan'a elektrik üretimi için yakıt temini konusunda aldığı yeni karara ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

İki ülke arasında Temmuz 2021'de imzalanan "hizmet ve ticari ürün karşılığında 1 milyon ton petrol ithalatını" içeren anlaşmanın yenilenmesi dolayısıyla Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani ile Petrol Bakanı Hayyan Abdulgani'ye teşekkür eden Fayyad, "Anlaşmada yer alan şartlar muhafaza edilerek, yıllık yakıt miktarı yüzde 50 arttırıldı ve 1 milyon 500 bin tona çıkarıldı." ifadelerini kullandı.

Fayyad, Irak Bakanlar Kurulunun yaz aylarından itibaren Lübnan'da elektrik üreten tüm enerji santrallerinin ihtiyaç duyduğu yakıtın temin edilmesine de onay verdiğini aktardı.

Lübnanlı Bakan, Irak'ın Lübnan'da ticari sektörde kullanılmak üzere piyasanın ihtiyaç duyduğu yıllık 2 milyon ton ham petrolü de sağlayacağını kaydetti.

Fayyad, ülkesinin Irak'a ödemeyi nasıl yapacağı konusuna ise değinmedi.

Ekonomik krizle mücadele eden Lübnan, elektrik üretimi için gerekli akaryakıt temini konusunda, hizmet ve ticari ürün karşılığında 1 milyon ton petrol ithali için Temmuz 2021'de Irak ile anlaşma imzalamıştı.