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Irak'ta Terörle Mücadelede Piyade Üsteğmen Ömer Fatih Ayar Şehit Oldu

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Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde terör örgütü ile temasta ağır yaralanan Piyade Üsteğmen Ömer Fatih Ayar'ın tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğunu açıkladı. Bakanlık, şehide Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve Türk milletine başsağlığı diledi.

(ANKARA) - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak kuzeyinde bölücü terör örgütü mensupları ile sağlanan temasta ağır yaralanan Piyade Üsteğmen Ömer Fatih Ayar'ın sevk edildiği hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğunu bildirdi.

MSB'den yapılan açıklamada, Irak kuzeyinde Gara bölgesinde Bölücü Terör Örgütü mensupları ile sağlanan temasta ağır yaralanan Piyade Üsteğmen Ömer Fatih Ayar'ın derhal hastaneye sevk edildiği, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğu belirtildi.

Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.

Kaynak: ANKA / Güncel

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